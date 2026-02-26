LPI-GTH: Positiver Drogentest
Gotha (ots)
Ein 42-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr heute gegen 4.30 Uhr die Clara-Zetkin-Straße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)
