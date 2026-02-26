LPI-GTH: Positiver Drogentest

Gotha (ots) - Im Landkreis Gotha wurden gestern Geschwindigkeitskontrollen an zwei Messtellen durchgeführt. In Trügleben wurde in der Zeit von 05.45 Uhr bis 10.15 Uhr an der Ortsdurchfahrt der L3007 gemessen. Bei 714 durchgefahrenen Fahrzeugen wurde 32 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Ein Fahrzeugführer durchfuhr die Messstelle bei erlaubten 50 km/h mit 116 km/h. Dieser muss mit einem Fahrverbot und ...

mehr