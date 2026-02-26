PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 19.12.2025, 13.00 Uhr bis 25.02.2026, 11.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in der August-Bebel-Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0048774/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

    Gotha (ots) - Im Landkreis Gotha wurden gestern Geschwindigkeitskontrollen an zwei Messtellen durchgeführt. In Trügleben wurde in der Zeit von 05.45 Uhr bis 10.15 Uhr an der Ortsdurchfahrt der L3007 gemessen. Bei 714 durchgefahrenen Fahrzeugen wurde 32 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Ein Fahrzeugführer durchfuhr die Messstelle bei erlaubten 50 km/h mit 116 km/h. Dieser muss mit einem Fahrverbot und ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gegen 10.00 Uhr wurde gestern ein 32-jähriger Audi-Fahrer auf der L1048 auf Höhe eines Parkplatzes kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamin und Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Kollision mit Verkehrsinsel

    Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 46-jähriger Ford-Fahrer fuhr gestern gegen 22.40 Uhr auf der L2163 von Wandersleben in Richtung Mühlberg. Vor einem Kreisverkehr geriet er auf eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Durch das Aufsetzen wurde augenscheinlich die Ölwanne des Ford beschädigt, wodurch Öl austrat. Ein mit dem 46-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren