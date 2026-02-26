LPI-GTH: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 19.12.2025, 13.00 Uhr bis 25.02.2026, 11.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in der August-Bebel-Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0048774/2026) zu melden. (ak)
