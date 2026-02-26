Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha (ots)

Im Landkreis Gotha wurden gestern Geschwindigkeitskontrollen an zwei Messtellen durchgeführt.

In Trügleben wurde in der Zeit von 05.45 Uhr bis 10.15 Uhr an der Ortsdurchfahrt der L3007 gemessen. Bei 714 durchgefahrenen Fahrzeugen wurde 32 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Ein Fahrzeugführer durchfuhr die Messstelle bei erlaubten 50 km/h mit 116 km/h. Dieser muss mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen. Auf der B7 zwischen Gamstädt und Tüttleben wurden in der Zeit von 14.15 Uhr bis 19.30 Uhr bei 1267 Fahrzeugen 21 Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 100 km/h durchfuhr ein Fahrzeug die Messstelle mit 145 km/h, weshalb auch hier der Fahrzeugführer mit einem hohen Bußgeld rechnen muss.

Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)

