Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha (ots)

Im Landkreis Gotha wurden gestern Geschwindigkeitskontrollen an zwei Messtellen durchgeführt.

In Trügleben wurde in der Zeit von 05.45 Uhr bis 10.15 Uhr an der 
Ortsdurchfahrt der L3007 gemessen. Bei 714 durchgefahrenen Fahrzeugen
wurde 32 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Ein 
Fahrzeugführer durchfuhr die Messstelle bei erlaubten 50 km/h mit 116
km/h. Dieser muss mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld 
rechnen.
Auf der B7 zwischen Gamstädt und Tüttleben wurden in der Zeit von 
14.15 Uhr bis 19.30 Uhr bei 1267 Fahrzeugen 21 Verstöße festgestellt.
Bei erlaubten 100 km/h durchfuhr ein Fahrzeug die Messstelle mit 145 
km/h, weshalb auch hier der Fahrzeugführer mit einem hohen Bußgeld 
rechnen muss.

Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

