LPI-GTH: Kabeldiebstahl aus Lagerhalle - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Der Audi einer 61-Jährigen geriet heute gegen 07.45 Uhr in der Margarethenstraße in Brand. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig auf einem Parkplatz verlassen. Durch die hinzugezogene Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro am PKW. Ein technischer Defekt als Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Personen oder andere Sachwerte wurde nicht gefährdet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr