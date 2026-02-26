LPI-GTH: Kabeldiebstahl aus Lagerhalle - Zeugen gesucht
Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)
In der Zeit vom 23.02.2026, 12.00 Uhr bis 25.02.2026, 10.00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Nägelstedter Weg. Aus der Halle entwendeten der oder die Täter mehrere Kupferkabel und flüchteten anschließend. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0049158/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell