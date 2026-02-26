PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW-Brand

Gotha (ots)

Der Audi einer 61-Jährigen geriet heute gegen 07.45 Uhr in der Margarethenstraße in Brand. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig auf einem Parkplatz verlassen. Durch die hinzugezogene Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro am PKW. Ein technischer Defekt als Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Personen oder andere Sachwerte wurde nicht gefährdet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Positiver Drogentest

    Gotha (ots) - Ein 42-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr heute gegen 4.30 Uhr die Clara-Zetkin-Straße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:30

    LPI-GTH: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 19.12.2025, 13.00 Uhr bis 25.02.2026, 11.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in der August-Bebel-Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0048774/2026) zu melden. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

    Gotha (ots) - Im Landkreis Gotha wurden gestern Geschwindigkeitskontrollen an zwei Messtellen durchgeführt. In Trügleben wurde in der Zeit von 05.45 Uhr bis 10.15 Uhr an der Ortsdurchfahrt der L3007 gemessen. Bei 714 durchgefahrenen Fahrzeugen wurde 32 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Ein Fahrzeugführer durchfuhr die Messstelle bei erlaubten 50 km/h mit 116 km/h. Dieser muss mit einem Fahrverbot und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren