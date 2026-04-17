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POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Handballtor von Sportplatz entwendet - Zeugenaufruf

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Handballtor von Sportplatz entwendet - Zeugenaufruf
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Henstedt-Ulzburg (ots)

Am vergangenen Wochenende (10.04.2026 bis 13.04.2026) entwendeten unbekannte Täter ein Handballtor vom Sportplatz einer Schule im Schäferkampsweg.

Zwischen 14:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am darauffolgenden Montag hoben unbekannte Täter ein Handballtor vom dortigen Sportplatz aus der Halterung und flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Der Wert des Tores beläuft sich auf etwa 800,-EUR.

Der Polizei liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg führt die Ermittlungen zu der Tat und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können.

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04193 / 99130 entgegengenommen.

Der Pressemitteilung liegt ein Bild eines baugleichen Tors bei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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