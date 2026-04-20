Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannte zünden in kurzer Zeit drei Mülltonnen an - Zeugen gesucht

Kaltenkirchen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19.04.2026 bis 20.04.2026) ist es zu drei Mülltonnenbränden für Altpapier in Kaltenkirchen gekommen.

Bei dem ersten Brand in der Straße Am Hohenmoor gegen 23:00 Uhr brannte eine Mülltonne unter einem Holzunterstand. Die Überdachung wurde hierdurch ebenfalls beschädigt.

Anschließend fiel ca. 5 Minuten später etwa 600 Meter weiter noch ein Brand in der Straße Funkenberg auf. Hier brannte eine an die Straße gestellte Tonne.

Gegen 00:35 Uhr kam es in der Schmalfelder Straße zu einem dritten Brand. Auch hier befand sich die Tonne an der Straße. Die angrenzende Hecke wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 3500,-EUR. Der Brandort Am Hohenmoor wurde beschlagnahmt.

Bislang wird von vorsätzlichen Brandlegungen ausgegangen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang zwischen den Bränden aktuell nicht ausgeschlossen. Derzeit liegen der Polizei noch keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Brandermittlungen zu den drei Fällen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe der Brandorte.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Bränden werden unter der Rufnummer 04551 884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell