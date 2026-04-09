Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Alleinunfall mit Fahrrad leicht verletzt

Bad Wünnenberg (ots)

(md) Am Mittwochabend, 08. April stürzte ein sechsjähriges Kind mit seinem Fahrrad an der Adresse Tredde in Bad Wünnenberg und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Der sechsjährige Junge übte nach Aussage des Vaters mit seinem Kinderfahrrad auf der Straße Slalomfahren. Dazu waren mit Kreide Schlangenlinien auf die Fahrbahn gemalt. Aus ungeklärter Ursache, aber vermutlich, weil der Junge das Radfahren noch erlernte, verlor er die Kontrolle über das Rad, stürzte und verlor dabei kurz das Bewusstsein, so dass die Eltern die Rettungskette in Gang setzten. Der Junge, der keinen Helm trug, kam leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Es entstand geringer Sachschaden.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

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