Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonne

Jena (ots)

Zum Einsatz der Feuerwehr Jena kam es am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht. Die Polizei Jena wurde über die Rettungsleitstelle informiert, dass im Bereich der Löbichauerstraße in Jena Ost eine Papiermülltonne brennen soll. Die Mülltonne brannte trotz der eingeleiteten Löscharbeiten komplett ab. Es ist davon auszugehen, dass die Mülltonne vorsätzlich in brand gesetzt wurde. Die Polizei Jena sucht Zeugen, welche sich im Tatzeitraum im Tatortbereich aufgehalten haben und hier eventuell Personen beziehungsweise die Tathandlung beobachtet haben.

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