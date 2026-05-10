PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonne

Jena (ots)

Zum Einsatz der Feuerwehr Jena kam es am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht. Die Polizei Jena wurde über die Rettungsleitstelle informiert, dass im Bereich der Löbichauerstraße in Jena Ost eine Papiermülltonne brennen soll. Die Mülltonne brannte trotz der eingeleiteten Löscharbeiten komplett ab. Es ist davon auszugehen, dass die Mülltonne vorsätzlich in brand gesetzt wurde. Die Polizei Jena sucht Zeugen, welche sich im Tatzeitraum im Tatortbereich aufgehalten haben und hier eventuell Personen beziehungsweise die Tathandlung beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 11:31

    LPI-J: Mit Bollerwagen auf vermeintlichem Diebeszug

    Apolda (ots) - Gestern Nacht wurde der Polizei in Apolda gegen 02:30 Uhr gemeldet, dass drei Personen mit einem Bollerwagen auffällig die Carolinenstraße in Apolda entlangliefen. Die Polizei begab sich vor Ort und kontrollierte die drei Personen. Im Handwagen befanden sich Gehwegplatten, ein Kühlschrank, einen Pflaumenbaum und ein Fernseher. Die Gruppe gab an, einen Teil der Gegenstände vom Sperrmüll zu haben oder ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:31

    LPI-J: Einbruchsversuch in Bäckerei

    Apolda (ots) - Über das Wochenende haben bislang Unbekannte versucht in eine Bäckerei Filiale in der Robert-Koch-Straße in Apolda einzubrechen. Die Tür des Geschäftes hielt dem Einbruchsversuch glücklicherweise stand, sodass ein Eindringen den Tätern nicht möglich war. Zeugen, welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:30

    LPI-J: 4 Haftbefehle erfolgreich in Apolda vollstreckt

    Apolda (ots) - Am gestrigen Donnerstag führten Kräfte der Einsatzunterstützung Jena im Stadtgebiet von Apolda Maßnahmen zur Vollstreckung von insgesamt 5 Haftbefehlen durch. Im Rahmen des Einsatzes konnten 4 der 5 Personen angetroffen werden. Die Betroffen konnten allesamt die jeweils ausstehenden Geldstrafen begleichen und somit einer Inhaftierung entgehen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren