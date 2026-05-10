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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausweichmanöver endet im Bach - Radfahrerin schwer verletzt

Stadtroda (ots)

Ein kurioser Fahrradunfall ereignete sich am Samstagnachmittag am Lindenberg in Rausdorf. Eine 57-jährige Fahrradfahrerin war in Richtung Ortsausgang unterwegs, als sie plötzlich zwei querende Fußgänger bemerkte. Beim Versuch, den Personen auszuweichen, streifte sie eine Fußgängerin und kam anschließend von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte sie ca. 2 Meter tief in einen Bachlauf. Kameraden der Feuerwehr Rausdorf konnten die Verunglückte aus ihrer misslichen Lage retten. Die Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme nach Jena gebracht.

Die Polizei in Stadtroda nahm die Ermittlungen zum Unfall auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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