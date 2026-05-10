PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Folgenschweres Einschlafen beim Autofahren

Apolda (ots)

Am Freitag, 08.05.2026 ereignete sich auf der Landstraße 1057 im Landkreis Ilmtal-Weinstraße zwischen Pfiffelbach und Oberreißen ein schwerer Verkehrsunfall. Der 41 Jahre alte Fahrer eines PKW KIA schlief am Steuer ein und fuhr in einer Kurve, ohne den Verlauf derer zu folgen, geradeaus gegen einen massiven Baum. Der alleinbeteiligte Fahrer wurde bei der ungebremsten Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur mit Hilfe von schweren Gerät der freiwilligen Feuerwehr aus diesem geborgen werden. Aufgrund seiner schweren und lebensbedrohlichen Verletzungen flog ihn ein Rettungshubschrauber direkt vom Unfallort ins Klinikum nach Jena. Das Fahrzeug war aufgrund des Aufpralls vollständig zerstört. Zurück blieb ein großer Schaden an der Rinde des Baums. Die Landstraße war für 3 Stunden voll gesperrt. Der Unfallfahrer ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 08:55

    LPI-J: Ausweichmanöver endet im Bach - Radfahrerin schwer verletzt

    Stadtroda (ots) - Ein kurioser Fahrradunfall ereignete sich am Samstagnachmittag am Lindenberg in Rausdorf. Eine 57-jährige Fahrradfahrerin war in Richtung Ortsausgang unterwegs, als sie plötzlich zwei querende Fußgänger bemerkte. Beim Versuch, den Personen auszuweichen, streifte sie eine Fußgängerin und kam anschließend von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte sie ca. 2 Meter tief in einen Bachlauf. Kameraden ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 08:54

    LPI-J: Großflächiges Graffito an Firmengebäude

    Jena, Stadtroda (ots) - Unbekannte brachten in vergangenen zwei Wochen ein großflächiges Graffito mit rosaner Wandfarbe an die Außenwand einer Firma im Oberanger 13 in Laasdorf an. Die Schmiererei ist ca. 5 x 13 m groß. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise zum Graffito bitte an die Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle. ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 08:53

    LPI-J: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

    Stadtroda (ots) - Am Bahnhof in Stadtroda wurde am Samstag in der Zeit von 10:20 Uhr bis 14:40 Uhr ein Fahrrad entwendet. Das mittels Seilschloss an einem Geländer gesicherte Rad wurde durch Unbekannte gestohlen. Beim dem Beutegut handelt es sich um ein weinrotes 24-Zoll-Jugendfahrrad mit der Aufschrift "18 Speed" in einem sehr guten Zustand. Der Wert des Fahrrades wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren