Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Folgenschweres Einschlafen beim Autofahren

Apolda (ots)

Am Freitag, 08.05.2026 ereignete sich auf der Landstraße 1057 im Landkreis Ilmtal-Weinstraße zwischen Pfiffelbach und Oberreißen ein schwerer Verkehrsunfall. Der 41 Jahre alte Fahrer eines PKW KIA schlief am Steuer ein und fuhr in einer Kurve, ohne den Verlauf derer zu folgen, geradeaus gegen einen massiven Baum. Der alleinbeteiligte Fahrer wurde bei der ungebremsten Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur mit Hilfe von schweren Gerät der freiwilligen Feuerwehr aus diesem geborgen werden. Aufgrund seiner schweren und lebensbedrohlichen Verletzungen flog ihn ein Rettungshubschrauber direkt vom Unfallort ins Klinikum nach Jena. Das Fahrzeug war aufgrund des Aufpralls vollständig zerstört. Zurück blieb ein großer Schaden an der Rinde des Baums. Die Landstraße war für 3 Stunden voll gesperrt. Der Unfallfahrer ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

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