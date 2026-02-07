POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht
Wittlich (ots)
Am 06.02.2026 zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Viehmarktparkplatz in Wittlich.
Hier kollidiert er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz und beschädigt diesen vermutlich beim Ein- oder Ausparken.
Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.
Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
