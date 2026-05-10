LPI-J: Graffiti
Weimar (ots)
Im Laufe des Freitages wurden mehrere Graffiti mit friedenspolitischem Inhalt im Stadtgebiet Weimar bekannt. So wurden an einer Schule in Weimar-West insgesamt drei Peace-Zeichen mit blauer Sprühfarbe an der Fassade angebracht. In der Amalienstraße hingegen sprach man sich in einem Schriftzug gegen Aufrüstung aus. In beiden Fällen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500,00 EUR.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell