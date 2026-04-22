Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - 50-jähriger unter Amphetamin-Einfluss mit dem Auto unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 21.April wurde um 15:35 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer in Bad Bergzabern kontrolliert, da sein TÜV abgelaufen war. Während der Kontrolle konnten Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung erlangt werden, was durch die Angaben des Mannes Bestätigung fand. Bei einer Durchsuchung konnten zudem knapp 3 Gramm Amphetamin aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen sowie Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

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