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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Diebstahl von Baumaterial

Kandel (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch, den 15.04.26 bis Montag, den 20.04.26 entwendeten bisher unbekannte Täter etwa 40 Pakete Mörtel von einer Baustelle in der Landauer Straße in Kandel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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