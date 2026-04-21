PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Einbruch in Geschäftsgebäude

POL-PDLD: Kirrweiler - Einbruch in Geschäftsgebäude
  • Bild-Infos
  • Download

Kirrweiler (ots)

Zwei Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fenster eines Geschäftsgebäudes in der Raiffeisenstraße aufgehebelt und sich so Zugang zum Gebäudeinneren verschafft. Ob die Täter Wertgegenstände entwendeten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise zu den beiden Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 07:13

    POL-PDLD: Landau - Verkehrskontrollen

    Landau (ots) - Am 20.04.2026 wurde eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der L509 bei Ilbesheim von 07:30 Uhr - 09:00 Uhr durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h mussten sieben Fahrzeugführer beanstandet werden, welche zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 71 km/h gemessen. Im weiteren verlauf wurden im Stadtgebiet Landau Kontrollen mit dem Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 07:12

    POL-PDLD: Landau - Schlägerei auf der Straße - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 20.04.2026 wurde der Polizei gegen 13:10 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in der August-Croissant-Straße in Landau gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine größere Personengruppe. Drei Personen konnten als unmittelbar an der Schlägerei Beteiligte identifiziert werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen zwei Beschuldigte im Alter von 31 und 38 Jahren einen 16 jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren