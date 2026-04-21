Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Einbruch in Geschäftsgebäude

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Kirrweiler (ots)

Zwei Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fenster eines Geschäftsgebäudes in der Raiffeisenstraße aufgehebelt und sich so Zugang zum Gebäudeinneren verschafft. Ob die Täter Wertgegenstände entwendeten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise zu den beiden Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

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