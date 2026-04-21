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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Handykontrollen

POL-PDLD: Edesheim - Handykontrollen
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Edesheim (ots)

Am Montagvormittag wurden im Ortsbereich von Edesheim gleich fünf Autofahrer erwischt, die während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten. Sie erwartet ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist ein großes Problem und eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück - wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist fast 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden lang auf das Smartphone blickt, durchfährt sogar eine Strecke, die länger als ein Fußballfeld ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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