Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Kurze Flucht vor einer Verkehrskontrolle

Kandel (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23:45 Uhr wollte die Polizei Wörth einen PKW in der Saarstraße in Kandel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete der verdächtige PKW in einen Feldweg am Hintergraben. Durch eine zweite Streife konnte der PKW wenig später in der Saarstraße in Kandel festgestellt und kontrolliert werden. Als Grund der Flucht konnte herausgefunden werden, dass die an dem PKW angebrachten Kennzeichen nicht auf den PKW zugelassen und zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Die angebrachten Kennzeichen wurden sichergestellt und dem 49-Jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen den 49-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

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