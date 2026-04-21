POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Besprühen mit Farbe
Eußerthal (ots)
Vermutlich in der Nacht vom 11. auf den 12.4.26, wurden am Ortseingang von Eußerthal, das Ortschild und ein Bild einer Schautafel mit schwarzer Farbe besprüht. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass ein Aushangkasten in der Dorfmitte, ebenfalls besprüht wurde. Mögliche Zeugen bitte mit der Polizei in Annweiler Kontakt aufnehmen.
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