POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Besprühen mit Farbe

Kandel (ots) - Am gestrigen Abend gegen 23:45 Uhr wollte die Polizei Wörth einen PKW in der Saarstraße in Kandel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete der verdächtige PKW in einen Feldweg am Hintergraben. Durch eine zweite Streife konnte der PKW wenig später in der Saarstraße in Kandel festgestellt und kontrolliert werden. Als Grund der Flucht konnte ...

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