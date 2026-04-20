Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: Feuer auf Gelände eines Entsorgungsbetriebes in der Dieselstraße

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Bad Oeynhausen (ots)

Die Feuerwehr Bad Oeynhausen wurde am 19.04.2026 um 14:49 Uhr mit dem Stichwort "Feuer Gefahrstoffe Industriebetrieb Stufe 1" in die Dieselstraße alarmiert. Schon auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine Rauchwolke über dem Gelände weithin sichtbar. Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter schwerem Atemschutz ein, um das Feuer, welches an der Außenwand einer Halle bereits fortentwickelt brannte, zu bekämpfen. Zeitgleich wurde die Halle durch weitere Kräfte von innen mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Für Nachlöscharbeiten wurde das Brandgut mit Hilfe eines Gabelstaplers auseinander gezogen und final abgelöscht. Im Einsatz waren, neben der Feuer- und Rettungswache Bad Oeynhausen, die Löschgruppen Werste, Eidinghausen-Wöhren, Volmerdingsen und Wulferdingsen. Weitere alarmierte Einheiten und Rettungsmittel konnten den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen. Nach ca. 90 Minuten war auch für die übrigen Kräfte der Einsatz beendet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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