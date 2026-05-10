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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliches Verkehrsmanöver und Beleidigung führen zu Anzeige

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen, zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, befuhr eine 56-Jährige mit ihrerFamilie in ihrem Auto die Verbindungsstraße zwischen Großschwabhausen und Isserstedt. Auf einer Geraden vor einer Kuppe setzte ein PKW Ford zum Überholen des hinter der Geschädigten fahrenden Fahrzeugs und ihrem eigenen an. An der Kuppe kam sodann ein roter PKW im Gegenverkehr entgegen, der den überholenden Ford dazu zwang, kurz vor der 56-Jährigen einzuscheren, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Hierbei scherte der Fahrzeugführer jedoch derart nah vor der Geschädigten ein, dass diese ihre Geschwindigkeit abrupt stark verringern musste, um nicht selbst in eine Kollision mit dem Ford verwickelt zu werden. Man folgte dem Ford anschließend bis zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Isserstedt und stellte den Fahrer zur Rede. Im Gespräch wandte sich der bislang unbekannte Beschuldigte von der Familie ab und beleidigte diese im Gehen durch Zeigen des Mittelfingers.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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