LPI-J: Kind bei Verkehrsunfall verletzt
Weimar (ots)
Samstagnachmittag ereignete sich in der Stauffenbergstraße in Weimar ein Unfall zwischen einem PKW Skoda und einem achtjährigen Kind. Der Junge fuhr plötzlich und unvorhersehbar mit einem Cityscooter auf die Fahrbahn und gab dem aus Richtung Bonhoefferstraße kommenden 46-jährigen PKW-Führer keine Zeit zu reagieren. Folglich kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Das Kind wurde durch den Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstanden zusätzlich Sachschäden in Höhe von 500,00 EUR.
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