PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch am Sportplatz scheitert

Jena (ots)

Zeugen informierten die Polizei am Sonntagabend, kurz nach 20:00 Uhr über drei Personen, die sich im Bereich eines Sportplatzes im Lobdeburgweg an Garagen zu schaffen machten.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter zwischen 19:50 Uhr und 20:15 Uhr, zwei Wellblechgaragen gewaltsam mit einem Werkzeug aufzuhebeln. In den Garagen befinden sich unter anderem Einrichtungen des Kassenhäuschens des Sportplatzes. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in die Garagen einzudringen. Es blieb beim Versuch.

Durch das Hebeln entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro an einem Garagentor. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich ein, sicherte Spuren und fertigte Lichtbilder. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch wurden aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 08:40

    LPI-J: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am Lutherplatz

    Jena (ots) - Am Samstagvormittag kam es gegen 10:30 Uhr im Bereich der Angerkreuzung/Lutherplatz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 50-jähriger Fahrer eines Opel an einer roten Ampel auf der mittleren Fahrspur an. Der dahinterfahrende 37-jährige Fahrer eines Audi bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 08:39

    LPI-J: Vier Mädchen angegriffen

    Weimar/Weimarer Land (ots) - m Sonntagnachmittag kam es im Bereich einer Einkaufspassage in der Friedensstraße in Weimar zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der vier Mädchen im Alter von 10-12 Jahren verletzt wurden. Ausgangspunkt war ein Notruf eines der Mädchen, die gegen 16:10 Uhr über einen körperlichen Angriff informierte. Im Hintergrund waren Schreie zu hören, ehe das Gespräch abrupt beendet wurde. Die Polizei leitete umgehend Fahndungs- und ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 11:08

    LPI-J: Gefährliches Verkehrsmanöver und Beleidigung führen zu Anzeige

    Weimar (ots) - Am Samstagmorgen, zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, befuhr eine 56-Jährige mit ihrerFamilie in ihrem Auto die Verbindungsstraße zwischen Großschwabhausen und Isserstedt. Auf einer Geraden vor einer Kuppe setzte ein PKW Ford zum Überholen des hinter der Geschädigten fahrenden Fahrzeugs und ihrem eigenen an. An der Kuppe kam sodann ein roter PKW im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren