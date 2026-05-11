Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch am Sportplatz scheitert

Jena (ots)

Zeugen informierten die Polizei am Sonntagabend, kurz nach 20:00 Uhr über drei Personen, die sich im Bereich eines Sportplatzes im Lobdeburgweg an Garagen zu schaffen machten.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter zwischen 19:50 Uhr und 20:15 Uhr, zwei Wellblechgaragen gewaltsam mit einem Werkzeug aufzuhebeln. In den Garagen befinden sich unter anderem Einrichtungen des Kassenhäuschens des Sportplatzes. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in die Garagen einzudringen. Es blieb beim Versuch.

Durch das Hebeln entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro an einem Garagentor. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich ein, sicherte Spuren und fertigte Lichtbilder. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch wurden aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de) entgegen.

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