Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleiner Ausflug endete vor verschlossener Tür

Jena (ots)

Nicht jeder Sonntagnachmittag endet so, wie man ihn geplant hat. Zwei kleine Abenteurer im Alter von fünf und sechs Jahren sorgten am frühen Abend in der Kastanienstraße in Jena für einen Polizeieinsatz der etwas anderen Art. Die beiden Kinder baten Passanten um Hilfe, da sie weder Schlüssel noch Handy dabeihatten und nicht mehr in ihre Wohnung gelangten. Ob die Mutter überhaupt zu Hause sei, wussten die beiden ebenfalls nicht genau. Ein aufmerksamer Bürger kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um die Kinder. Wie sich herausstellte, hatten die beiden schlicht etwas ausgedehnter gespielt und waren ihrer Mutter dabei kurzzeitig "abhandengekommen". Die Aufregung legte sich jedoch schnell: Die Mutter konnte ausfindig gemacht werden und nahm ihre kleinen Ausreißer wohlbehalten und erleichtert wieder in Empfang. Die Polizei musste somit nicht weiter tätig werden - außer vielleicht mit dem gut gemeinten Hinweis, den Wohnungsschlüssel künftig nicht zuhause zu vergessen.

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