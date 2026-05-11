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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Saale-Holzland (ots)

Polizeibeamte stellten am Sonntagnachmittag in der Ludwig-Jahn-Straße in Eisenberg einen E-Scooter-Fahrer fest, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf Methamphetamin und Amphetamin. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes eine geringe Menge Crystal, die sichergestellt wurde. Weiterhin stellte sich heraus, dass der genutzte E-Scooter Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h erreichen kann. Für das Fahrzeug wäre somit eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich, über die der Fahrer jedoch nicht verfügte. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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