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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Unbekannte beschädigen Kinderfahrräder an Turnhalle

Salzbergen (ots)

Während eines Kinderturnens an der Oberschule in Salzbergen haben bislang unbekannte Täter mehrere Fahrräder beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Kinder ihre Fahrräder am 18. März zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr an der Turnhalle an der Steider Straße abgestellt. Als sie nach dem Training zurückkehrten, stellten sie fest, dass an zwei Fahrrädern jeweils ein Reifen zerstochen worden war.

Vor Ort wurde zudem ein weiteres Kinderfahrrad mit einem platten Reifen festgestellt. Ob dieses ebenfalls mutwillig beschädigt wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/94855-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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