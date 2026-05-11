Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Snackautomat sorgt für Polizeieinsatz - Imbiss hilft aus

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein defekter Verkaufsautomat in der Dingelstedtstraße in Weimar beschäftigte am Sonntagmittag kurzzeitig die Polizei. Ein Mann meldete sich hilfesuchend bei den Beamten, nachdem ein Automat an einem 24/7-Kiosk offenbar einen 20-Euro-Schein "verschluckt" hatte, ohne die gewünschte Ware auszugeben. Der Geschädigte zeigte sich über die Situation sichtlich verzweifelt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Automat tatsächlich defekt war. Die eingesetzten Beamten fragten daraufhin im benachbarten Imbiss nach. Dort war der Betreiber des Automaten bekannt und konnte erreicht werden. Kurzerhand sprang ein Mitarbeiter des Imbiss ein und legte die "verschwundenen" 20 Euro zunächst aus. Der Betreiber sagte eine Erstattung zu. Da keine Straftat vorlag und es sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit handelte, war der Polizeieinsatz damit beendet. Am Ende blieb somit lediglich die Erkenntnis: Nicht jeder "Raub" am Snackautomaten ist gleich ein Fall für die Polizei - manchmal reicht auch etwas Hilfsbereitschaft.

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