Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Thementag Kriminalprävention und Karriere - Blaulichtmeile Koblenz am 09.05.2026 - Erinnerung

Koblenz (ots)

Am kommenden Samstag, den 09. Mai 2026, lädt die Polizei Koblenz gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt, der Berufsfeuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz herzlich zum Thementag "Kriminalprävention und Karriere" ein. Die Veranstaltung findet ab 10:00 Uhr am Löhrrondell in Koblenz statt.

Zwei Tage vor dem Event erinnert die Polizei nochmals an das abwechslungsreiche Programm für die ganze Familie. Besucherinnen und Besucher erwartet eine spannende Blaulichtmeile mit Einblicken in die tägliche Arbeit der Einsatzkräfte. Neben einem Streifenwagen und einem Polizeimotorrad, die aus nächster Nähe erkundet werden können, stehen Fachleute für Fragen rund um Sicherheit, Kriminalprävention und berufliche Perspektiven bei der Polizei zur Verfügung.

Das Sicherheitsmobil informiert unter anderem zu aktuellen Präventionsthemen wie Fahrraddiebstahl. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich umfassend über Karrierewege bei der Polizei beraten zu lassen.

Ein besonderes Highlight ist die Mitmachaktion "Lasst uns reden", die in Kooperation mit der Stadt Koblenz stattfindet. Hier können Bürgerinnen und Bürger aktiv an einem Dialog zur Stärkung demokratischer Werte teilnehmen.

Die Polizei Koblenz lädt alle Interessierten ein, die Gelegenheit zu nutzen, mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und einen Blick hinter die Kulissen der Sicherheitsarbeit zu werfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell