Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Größere Personenkontrolle im Innenstadtbereich von Koblenz

Koblenz (ots)

Derzeit finden größere Polizeikontrollen im Innenstadtbereich von Koblenz, insbesondere am Löhrrondell sowie dem Altlöhrtor, statt. Im Einsatz befinden sich insbesondere Kräfte der Schutz- und Kriminalpolizei, des Ordnungsamts der Stadt Koblenz sowie der Bereitschaftspolizei.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich lediglich um Personenkontrollen handelt und KEINE GEFAHR für unbeteiligte Personen besteht.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz ist für Medienvertreter unter 0261-103/50020 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell