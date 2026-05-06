Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Sachschaden nach Unfall

Bad Salzungen (ots)

Drei Autofahrer fuhren Dienstagnachmittag auf der zweispurigen Hersfelder Straße in Bad Salzungen in Richtung Langenfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte ein Autofahrer einen vorausfahrenden Pkw - beim Wiedereinscheren kam es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Dadurch drehte sich der Pkw des Überholenden und stieß mit einem weiteren dahinterfahrenden Auto zusammen, wodurch die beiden Pkw stark beschädigt wurden, nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

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