LPI-SHL: Zusammenstoß im Kurvenbereich
Suhl (ots)
Eine 87-jährige Autofahrerin fuhr Dienstagmittag auf der Renthofstraße in Schmalkalden in Richtung Hedwigsweg. In einer Kurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und prallte mit einem entgegenkommenden 38-jährigen Autofahrer zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Um das nicht mehr fahrbereite Auto der Unfallverursacherin kümmerte sich der Abschleppdienst.
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