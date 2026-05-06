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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrug verhindert?

Suhl (ots)

Ein Zeuge meldete Dienstagabend der Polizei, dass ein Mann in Suhl die Kennzeichen seines Autos abgemacht und andere Kennzeichen angebracht hatte. Der 22-Jährige konnte an einer nahegelegenen Tankstelle festgestellt werden. In seinem Pkw befand sich ein bereits gefüllter Kanister mit Kraftstoff und weitere leere Kanister mit einem Volumen von über 200 Litern. Eine Abfrage der angberachten Kennzeichen ergab, dass diese zuvor in Baden-Württemberg gestohlen worden waren. Der Täter war zudem bereits wegen Tankbetrugs aufgefallen - vermutlich verhinderten die Polizisten durch ihr Eintreffen einen weiteren Tankbetrug. Die entwendeten Kennzeichen sowie die Speicherkarte einer Dashcam im Auto des 22-Jährigen, die als Beweismittel in Frage kommt, wurden sichergestellt. Den Mann erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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