Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradkontrollen auf der Landstraße

Zella-Mehlis (ots)

Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr führten Thüringer Polizeibeamte zusammen mit zwei Gutachtern Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Motorradkontrollen" auf der Landstraße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof durch. Zur Anhaltung der Fahrzeuge waren auch drei Polizeimotorräder im Einsatz. Insgesamt wurden an diesem Tag 51 Fahrzeuge, darunter 49 Motorräder, kontrolliert. Das Ergebnis: - fünf Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - zwei Feststellungen von baulichen Veränderungen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten - Sicherstellung eines Motorrads zur Beweissicherung - Einziehung eines Kleinkraftrades, da der Fahrer bereits wiederholt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war - Ausstellung mehrerer Mängelscheine und Kontrollaufforderungen. Aus polizeilicher Sicht erfolgreiche Kontrollen, die zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr beigetragen hat.

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