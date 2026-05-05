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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradkontrollen auf der Landstraße

Zella-Mehlis (ots)

Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr führten Thüringer 
Polizeibeamte zusammen mit zwei Gutachtern Verkehrskontrollen mit dem
Schwerpunkt "Motorradkontrollen" auf der Landstraße zwischen 
Zella-Mehlis und Oberhof durch. Zur Anhaltung der Fahrzeuge waren 
auch drei Polizeimotorräder im Einsatz.
Insgesamt wurden an diesem Tag 51 Fahrzeuge, darunter 49 Motorräder, 
kontrolliert. 
Das Ergebnis:
- fünf Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis
- zwei Feststellungen von baulichen Veränderungen, die zum Erlöschen 
der Betriebserlaubnis führten
- Sicherstellung eines Motorrads zur Beweissicherung
- Einziehung eines Kleinkraftrades, da der Fahrer bereits wiederholt 
wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war
- Ausstellung mehrerer Mängelscheine und Kontrollaufforderungen.
Aus polizeilicher Sicht erfolgreiche Kontrollen, die zur Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr beigetragen hat.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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