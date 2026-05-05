LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis
Schmalkalden (ots)
In der Nacht zu Dienstag (05.05.2026) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 40-jährigen Autofahrer in Schmalkalden. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Nach der Blutentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige aufgenommen.
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