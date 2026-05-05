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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Schmalkalden (ots)

In der Nacht zu Dienstag (05.05.2026) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 40-jährigen Autofahrer in Schmalkalden. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Nach der Blutentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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