LPI-SHL: Mit über 2,7 Promille gestürzt
Suhl (ots)
Montagabend kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes einen 53-jährigen E-Scooter-fahrer der in Suhl mit seinem Fahrzeug gestürzt war. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt untersagt wurde. Den 53-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.
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