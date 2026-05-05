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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit über 2,7 Promille gestürzt

Suhl (ots)

Montagabend kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes einen 53-jährigen E-Scooter-fahrer der in Suhl mit seinem Fahrzeug gestürzt war. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt untersagt wurde. Den 53-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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