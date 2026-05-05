LPI-SHL: Trapezbleche von Baustelle entwendet
Brotterode (ots)
In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagmittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer umzäunten Baustelle in der Seimbergstraße in Brotterode (bei der Inselbergschanze). Sie entwendeten 20 Trapezbleche im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro und beschädigten ein Element des Bauzauns. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0110012/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
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