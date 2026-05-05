LPI-SHL: Trapezbleche von Baustelle entwendet

Suhl (ots) - Montagvormittag riefen Betrüger eine Seniorin in Suhl an und teilten ihr mit, dass sie viel Geld gewonnen hätte. Um den Gewinn zu erhalten, sollte sie Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro erwerben. Die Täter teilten mit, dass sie sich wieder melden würden, um die Karten abzuholen. Die Seniorin meldete den Vorfall der Polizei, welche eine Betrugsanzeige aufnahm. Ein Schaden entstand zum Glück nicht. Seien Sie misstrauisch, wenn von Ihnen der ...

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