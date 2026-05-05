PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Fahrbahn abgekommen

Bußhof (ots)

Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr Montagabend die Kreisstraße zwischen Breitungen und Bußhof. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen Maschendrahtzaun. Er stieß gegen ein Gebäude, der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 55-Jährige konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Auto befreien und kam ins Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 10:28

    LPI-SHL: Trapezbleche von Baustelle entwendet

    Brotterode (ots) - In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagmittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer umzäunten Baustelle in der Seimbergstraße in Brotterode (bei der Inselbergschanze). Sie entwendeten 20 Trapezbleche im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro und beschädigten ein Element des Bauzauns. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben oder ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 10:23

    LPI-SHL: Mit über 2,7 Promille gestürzt

    Suhl (ots) - Montagabend kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes einen 53-jährigen E-Scooter-fahrer der in Suhl mit seinem Fahrzeug gestürzt war. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt untersagt wurde. Den 53-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 10:14

    LPI-SHL: Betrugsanruf

    Suhl (ots) - Montagvormittag riefen Betrüger eine Seniorin in Suhl an und teilten ihr mit, dass sie viel Geld gewonnen hätte. Um den Gewinn zu erhalten, sollte sie Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro erwerben. Die Täter teilten mit, dass sie sich wieder melden würden, um die Karten abzuholen. Die Seniorin meldete den Vorfall der Polizei, welche eine Betrugsanzeige aufnahm. Ein Schaden entstand zum Glück nicht. Seien Sie misstrauisch, wenn von Ihnen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren