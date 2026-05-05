Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Fahrbahn abgekommen

Bußhof (ots)

Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr Montagabend die Kreisstraße zwischen Breitungen und Bußhof. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen Maschendrahtzaun. Er stieß gegen ein Gebäude, der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 55-Jährige konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Auto befreien und kam ins Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro.

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