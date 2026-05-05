Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsanruf

Suhl (ots)

Montagvormittag riefen Betrüger eine Seniorin in Suhl an und teilten ihr mit, dass sie viel Geld gewonnen hätte. Um den Gewinn zu erhalten, sollte sie Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro erwerben. Die Täter teilten mit, dass sie sich wieder melden würden, um die Karten abzuholen. Die Seniorin meldete den Vorfall der Polizei, welche eine Betrugsanzeige aufnahm. Ein Schaden entstand zum Glück nicht. Seien Sie misstrauisch, wenn von Ihnen der Erwerb von Geldkarten und die Übermittlung von entsprechenden Codes gefordert wird. Legen Sie auf und kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

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