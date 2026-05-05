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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsanruf

Suhl (ots)

Montagvormittag riefen Betrüger eine Seniorin in Suhl an und teilten 
ihr mit, dass sie viel Geld gewonnen hätte. Um den Gewinn zu 
erhalten, sollte sie Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert 
Euro erwerben. Die Täter teilten mit, dass sie sich wieder melden 
würden, um die Karten abzuholen. Die Seniorin meldete den Vorfall der
Polizei, welche eine Betrugsanzeige aufnahm. Ein Schaden entstand zum
Glück nicht.
Seien Sie misstrauisch, wenn von Ihnen der Erwerb von Geldkarten und 
die Übermittlung von entsprechenden Codes gefordert wird. Legen Sie 
auf und kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der 
Rufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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