Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen/Sprockhövel: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität_ Pkw sichergestellt

Hattingen/Sprockhövel (ots)

Zahlreiche Kräfte der Polizei führten am 11. Februar in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität durch. Es gab unter anderem Kontrollstellen in Hattingen im Bereich Niederwenigern und in Sprockhövel im Bereich der Stefansbecke. Im Rahmen der umfangreichen Kontrollen fiel den eingesetzten Kräften an der Einmündung Gevelsberger Straße/Wittener Straße ein Fahrzeug mit entsiegelten Kennzeichen auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass das Fahrzeug und die Kennzeichen nicht zusammengehörten. Auch war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er und sein Beifahrer waren schon in der Vergangenheit wegen Einbruchsdelikten in Erscheinung getreten. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und das Fahrzeug sichergestellt. Insgesamt gab es im Rahmen der Kontrollen mehr als 60 kontrollierte Fahrzeuge. Es wurden 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und vier Strafanzeigen gefertigt. Aus Sicht der Polizei ein sehr erfolgreicher Einsatz zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchkriminalität.

