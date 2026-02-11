Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Neuer Bezirksdienstbeamter für Welper und Blankenstein - PHK Holger Sebastian tritt Nachfolge von PHK Frank Neuhaus an

Hattingen

Seit dem 02.02.2026 ist Polizeihauptkommissar Holger Sebastian zum Bezirksdienst der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises gewechselt. Der 47-jährige Hattinger ist bereits seit 1997 im EN-Kreis und war seitdem in einigen Bereichen tätig. Er hat auf den Wachen in Ennepetal, Gevelsberg und Hattingen seinen Dienst versehen und kennt sich somit nicht nur in seinem Bezirk gut aus, sondern im gesamten Kreisgebiet. 2016 wechselte er dann ins Verkehrskommissariat als Sachbearbeiter für Verkehrsunfälle. Der verheiratete Vater von zwei Kindern hat bereits familiär bedingt Bezüge zu seinen neuen Bezirken Welper und Blankenstein. "Der Posten beim Bezirksdienst stand lange auf meiner Wunschliste. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass es nun Bezirke geworden sind, in denen ich mich bereits gut auskenne", betont er. Er löst damit nahtlos Polizeihauptkommissar Frank Neuhaus ab, der lange Zeit für diese Bezirke zuständig war.

