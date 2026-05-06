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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Autos beschädigt

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstagmorgen beschädigten unbekannte Täter zwei in der Gothaer Straße in Schmalkalden geparkte Autos. An einem Audi zerkratzten die Unbekannten den Lack und bei einem in der Nähe abgestellten Ford wurde die Scheibe der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0110576/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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