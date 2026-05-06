Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Umfangreiche Personenkontrollen im Innenstadtbereich

Koblenz (ots)

Am heutigen Mittwoch wurden unter Federführung der Polizeiinspektion Koblenz 1 zwischen 18.00 und 20.30 Uhr umfangreiche Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich Koblenz durchgeführt.

In den letzten Wochen und Monaten haben sich die Erkenntnisse verdichtet, dass sich an verschiedenen Örtlichkeiten vermehrt Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene aufhalten und Straftaten verabreden oder begehen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Eigentumsdelikte wie Diebstähle, Ladendiebstähle, Raubdelikte oder Körperverletzungsdelikte. Zudem liegen Erkenntnisse vor, dass an bestimmten Plätzen mit Drogen gehandelt wird. Im Gesamtkontext liegen sowohl bei der Polizei als auch bei der Stadt Koblenz Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Gewerbetreibenden vor.

Zurückliegend wurden bereits mehrfach wahrnehmbare Personenkontrollen durchgeführt, die dieses Lagebild bestätigen. Diese Entwicklung mündet in der Planung und Durchführung der heutigen Einsatzmaßnahmen unter Federführung der Polizeiinspektion Koblenz 1. An den Einsatzmaßnahmen waren neben Kräften der Schutz- und Kriminalpolizei, der Bereitschaftspolizei und des Ordnungsamts auch Kräfte des Zolls beteiligt.

Insgesamt wurden mehrere Personengruppen sowie mehrere Geschäftsräume, Spielhallen und Gaststätten u.a. im Hinblick auf gewerberechtlich relevante Aspekte kontrolliert. Bei den insgesamt 123 Kontrollierten handelt es sich überwiegend um Jugendliche und junge Erwachsene, die größtenteils in Koblenz, aber auch in der Umgebung leben. Es handelt sich sowohl um deutsche Staatsangehörige als auch um Personen mit Migrationshintergrund.

Bei den Geschäftsräumen wurden insgesamt mehrere Verstöße (Ordnungswidrigkeiten/Straftaten) festgestellt, wobei eine abschließende Bewertung noch aussteht. Bei den Personen wurde insgesamt vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und jeweils ein Verstoß nach dem Waffengesetz, dem Konsumcannabisgesetz (Ordnungswidrigkeit) und dem Verdacht eines Diebstahls festgestellt. Bei drei Personen liegt der Verdacht ausländerrechtlicher Verstöße vor. Fünf Personen wurden mit einem Platzverweis belegt.

Polizeioberrat Steffen Göbel, Leiter der Polizeiinspektion Koblenz 1 und Einsatzleiter, zeigt sich mit der Ergebnis der Maßnahme zufrieden: "Die Entwicklung in den letzten Wochen hat diese Maßnahme erforderlich gemacht. Neben der Verfolgung von Straftaten ging es auch darum, die Personen aus der Anonymität zu heben und zu zeigen, dass wir der Entwicklung entschieden entgegentreten."

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