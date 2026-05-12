Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung mit politisch motiviertem Hintergrund

Jena (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 22.04.2026 und dem 11.05.2026 beschmierten bislang unbekannte Täter einen Pavillon auf dem Gelände eines Jugendclubs in der Hugo-Schrade-Straße in Jena. Dabei wurde unter anderem ein Schriftzug aufgebracht, welcher dem rechten Spektrum zuzuordnen ist. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Mitarbeiter stellten die Schmiererei im Rahmen eines Rundgangs fest und informierten die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Kriminalpolizei Jena (03641 - 81 0, kpi.jena@polizei.thueringen.de) entgegen.

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