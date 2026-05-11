LPI-J: Pedelec-Fahrer mit 2,51 Promille
Fahrer (ots)
Sonntagmittag wurde der Polizei ein Pedelec-Fahrer gemeldet, welcher an der Utenbacher Straße in Apolda gestürzt ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Glücklicherweise verletzte sich der Mann bei dem Sturz nicht. Ob der Mann das Fahrrad nur geschoben hatte oder auch gefahren ist, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
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