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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pedelec-Fahrer mit 2,51 Promille

Fahrer (ots)

Sonntagmittag wurde der Polizei ein Pedelec-Fahrer gemeldet, welcher an der Utenbacher Straße in Apolda gestürzt ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Glücklicherweise verletzte sich der Mann bei dem Sturz nicht. Ob der Mann das Fahrrad nur geschoben hatte oder auch gefahren ist, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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