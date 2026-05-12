Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geöffnete Autotür verursacht Unfall - Fahrer entfernt sich zunächst

Saale-Holzland (ots)

In der Bahnhofstraße in Orlamünde kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein Autofahrer hatte nach dem Beladen seines Fahrzeugs offenbar vergessen, die Fahrzeugtür ordnungsgemäß zu schließen. Beim Anfahren öffnete sich die Tür und prallte gegen das Heck eines geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Etwa eine Stunde später konnte der Mann im Rahmen der Ermittlungen an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell