Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl auf Baustelle - Täter entwenden Starkstromkabel

Jena (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen Zutritt zu einer Baustelle in der Hanna-Jursch-Straße in Jena. Dort trennten sie mehrere Meter Starkstromkabel durch und entwendeten insgesamt etwa 70 Meter Kabel. Der Wert des Beuteguts wird auf rund 500 Euro geschätzt. Durch das Durchtrennen der Leitungen entstand zudem weiterer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, sich bei der Polizei Jena (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell