POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Böbingen (ots)

Am 18.01.2026, gegen 08:35 Uhr, kam es auf der K6 zwischen Altdorf und Gommersheim zu einem Verkehrsunfall infolge von Alkoholbeeinflussung. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus der Südpfalz befuhr die K6 aus Richtung Altdorf kommend in Fahrtrichtung Gommersheim, als er in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kam in einem Graben neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch sowie alkoholbedingte Ausfallerscheinungen beim Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Bergung des Fahrzeugs war die K6 für ca 45 Minuten voll gesperrt.

