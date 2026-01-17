Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrstündige Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der A65

Edesheim (ots)

Am späten Freitagabend (16.01.2026, 22:42 Uhr) kam es auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz nach der Anschlussstelle Edenkoben, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer aus Karlsruhe wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen, und schätzte hierbei die Geschwindigkeit eines von hinten herannahenden Pkw Hyundai, geführt von einem 20-jährigen Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße, falsch ein. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, infolgedessen der Pkw Hyundai zunächst die Schutzplanke streifte und im Anschluss quer auf der Fahrbahn stehen blieb. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 20-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Aufgrund des weitläufigen Trümmerfelds sowie ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Richtungsfahrbahn Karlsruhe bis etwa 02:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

