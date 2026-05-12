LPI-J: Wildunfall auf der L1075
Saale-Holzland (ots)
Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der L1075 zwischen Jena und Schöngleina zu einem Wildunfall. Etwa 200 Meter vor dem Abzweig Rabis querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit einem herannahenden Pkw. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Die Polizei nahm den Unfall auf und verständigte den zuständigen Jagdpächter.
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