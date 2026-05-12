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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Büros in Klinik durchwühlt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Freitag, dem 08.05.2026, bis Montagmorgen Zutritt zu mehreren Büroräumen einer Klinik in Bad Berka. Der Vorfall wurde am Montagmittag bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der oder die Täter vermutlich unter Nutzung eines Transponders in insgesamt drei Büroräume der Verwaltung. Dort wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet. Nach derzeitigem Stand wurden die Räumlichkeiten zwar durchsucht beziehungsweise geöffnet vorgefunden, entwendet wurde jedoch offenbar nichts. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zudem wird geprüft, wer im relevanten Zeitraum Zugang zu den Räumlichkeiten hatte. Auch wird die Möglichkeit der Auswertung der Transponder geprüft.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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